50. Red Lions: “En nu doen wat nog niemand is gelukt”

De Krant

Voor het tweede jaar op rij zijn de Red Lions verkozen tot 'Ploeg van het jaar' op het Sportgala. Na hun goud op het WK in 2018 greep de nationale hockeyploeg deze zomer ook goud op het EK. Eén keer raden voor welke medaille ze in 2020 gaan - juist, olympisch goud. "Dat drieluik is nog niemand gelukt."Lees hier meer over de 100 Belgen van 2019.