50 omstaanders houden dader steekpartij tegen in Antwerpen 07 mei 2018

Een 50-jarige Rwandees heeft zaterdag een voetgangster neergestoken in Antwerpen. Hij stak de vrouw van Burundese afkomst twee maal in de buikstreek in de Alfons De Cockstraat, aan het Kiel. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Het zou om een toevallig slachtoffer gaan, de vrouw zegt de dader niet te kennen. Een getuige van de steekpartij achtervolgde de dader, en in de drukke Abdijstraat even verderop kon hij staande gehouden worden door zo'n 50 omstaanders. De politie nam hem mee voor ondervraging. Wat zijn motief is, is nog niet duidelijk. Hij blijft voorlopig in de cel. (PLA)