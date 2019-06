Exclusief voor abonnees 50 miljoen mensen zonder stroom in Zuid-Amerika 17 juni 2019

Uruguay en Argentinië werden gisterochtend getroffen door een gigantische elektriciteitspanne. Zo'n 50 miljoen mensen ondervinden hier hinder van. Volgens de autoriteiten in Uruguay ligt de schuld bij Argentinië. Het Argentijnse Energiesecretariaat stelt dat zijn koppelingssysteem sinds 7 uur 's ochtends volledig stillag, "wat zich vertaalt in een massale elektriciteitspanne in heel het land en dat treft ook Uruguay". De oorzaak wordt onderzocht. In sommige gebieden kwam later op de dag de elektriciteit stilaan terug.

