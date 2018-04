50 meter tussen soldaten, maar fotograaf moet 2.000 km omrijden 26 april 2018

00u00 0

Vijftig meter. Zo ver staan deze twee soldaten van mekaar verwijderd. Maar om beide foto's te maken, was de Britse fotograaf Ed Jones 2.000 kilometer onderweg. De soldaten bevinden zich immers op de grens tussen Zuid- en Noord-Korea. Een gewone sterveling mag die niet oversteken, maar morgen doet de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat wel voor zijn historische ontmoeting met Zuid-Koreaans president Moon Jae-in. Die vindt in het Vredeshuis plaats, een conferentiecentrum in het zuidelijke deel van de 'Gemeenschappelijke Veiligheidzone' die er na het staakt-het-vuren in 1953 ingesteld werd. In al die tijd is er nog nooit een leider uit het noorden in het zuiden geweest. Achter de Noord-Koreaanse soldaat is het 'Vrijheidshuis' te zien - het hoofdkwartier van het zuiden - en achter de Zuid-Koreaanse de Panmun-hal - het hoofdkwartier van het noorden. (GVV)

HLN