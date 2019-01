50 massagraven ontdekt in Congo 28 januari 2019

In het westen van de Democratische Republiek Congo heeft een onderzoeksmissie van de VN en de autoriteiten meer dan vijftig massagraven ontdekt, na moordpartijen van midden december. Het geweld houdt verband met de strijd over voorouderlijke gronden tussen twee gemeenschappen. In december vorig jaar werden minstens 890 mensen gedood in vier dorpen in Yumbi, op ruim 300 kilometer van Kinshasa. Zo'n 465 huizen en gebouwen werden in brand gestoken of geplunderd.