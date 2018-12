50 km per uur is rap genoeg 60 Wim Lybaert 21 december 2018

Op de oorkonde van 'Slimste Mens Ter Wereld' maakt hij geen kans meer, maar Erik Van Looy speldde Wim Lybaert (50) al snel een nieuwe titel op: die van liefste mens ter wereld, naast natuurmens, klimaatliefhebber, en dit jaar ook chauffeur van zijn eigen aftandse maar opgekalefaterde bus 'De Columbus'. In het gelijknamige programma tufte Lybaert door Europa met bekende Vlamingen - denk: Hilde Crevits, Wouter Deprez, Marleen Merckx - met 50 kilometer per uur. En dus werden de gasten gedwongen de rempedaal van het leven in te duwen. Daarvoor had hij "de weide ingepakt en in een bus gestoken". Uit een kauwgomballenautomaat draaide zijn gast de eindbestemming, maar net zoals Christoffel Columbus kwam die soms niet overeen met waar ze uiteindelijk terechtkwamen. Een tweede seizoen ligt op de plank. (CMA)

