50 Gentse fans mee naar Polen 09 augustus 2018

AA Gent kan vanavond in het Miejskistadion slechts op minimale vocale steun rekenen. 50 Gentse fans reizen af naar Polen, waar zij vanavond naar verwachting overstemd zullen worden door een goeie 15.000 fans van Jagiellonia Bialystok. De Gentse fans verblijven overigens in de Poolse hoofdstad Warschau en maken enkel voor de match met de bus de trip van 3 uur naar Bialystok. Dat de wedstrijd vanavond om 19.20 uur start, is een verwijzing naar het stichtingsjaar - 1920 - van Jagiellonia. (RN)