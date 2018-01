50 collega's steunen geschorste agent na racistische fotomontage Jinnih Beels 00u00 0

Een vijftigtal agenten van de zone Mechelen-Willebroek hebben gisteren hun steun betuigd aan hun collega Bert V.L. (37). De hoofdinspecteur werd vorig jaar geschorst nadat uitkwam dat hij een racistische fotomontage had verspreid. Toenmalig diversiteitsexpert bij de politiezone Jinnih Beels (40, foto) was erop te zien, met de tekst 'En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jou (sic) kleur staat mij niet aan' erbij. "Aanzetten tot racisme en discriminatie", oordeelde het parket. Gisteren werd de zaak ingeleid, op 16 april zal ze worden gepleit. Een vijftigtal agenten zakte af naar de rechtszaal in Mechelen. "Die steun betekent veel voor mijn cliënt", zei V.L.'s advocaat Frédéric Thiebaut. Nog volgens hem hadden er nog meer mensen kunnen opdagen, maar was er sprake van intimidatie door de korpsleiding. "Een steunbetuiging zou wel eens slecht voor de carrière kunnen zijn", klonk het in de wandelgangen. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) en de korpsleiding spreken dat tegen. Ze vroegen hun agenten enkel voor wat terughoudendheid en adviseerde hen om, indien ze de zaak wilden volgen, dit niet in politie-uniform te doen. Beels is intussen gestopt bij de politie om mee te doen aan de verkiezingen in Antwerpen, als boegbeeld van Samen. (TVDZM)

