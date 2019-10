Exclusief voor abonnees 50.000 mensen geëvacueerd voor bosbranden in Californië 26 oktober 2019

00u00 0

In Californië hebben zo'n 50.000 mensen het bevel tot evacuatie gekregen door hevige bosbranden. De vlammen verspreidden zich op enkele uren tijd over ongeveer 2.000 hectare struikgewas en bedreigen woningen in de omgeving van de stad Santa Clarita, zo'n 65 km ten noorden van Los Angeles.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen