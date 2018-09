50.000 leden voor GAIA 03 september 2018

GAIA heeft de kaap van 50.000 leden overschreden. Dat heeft de dierenrechtenorganisatie zelf bekendgemaakt. "Met ongeveer evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden in nagenoeg alle geledingen van de samenleving, vormen we vandaag meer dan ooit de stem der stemlozen die niet voor zichzelf kunnen opkomen", zegt voorzitter Michel Vandenbosch. "De prioriteiten van GAIA genieten vandaag de steun van de overgrote meerderheid van de bevolking, blijkt uit peilingen", voegt hij eraan toe. GAIA, dat opgericht werd in 1992, benadrukt ten slotte dat de vereniging geen subsidies krijgt en volledig afhankelijk is van haar leden, giften en legaten.