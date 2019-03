50.000 euro om kinderen meer te laten lezen 13 maart 2019

00u00 0

In Vlaanderen zullen twintig scholen extra middelen krijgen om leerlingen meer aan te zetten tot lezen. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt 50.000 euro vrij voor een proefproject, waarbij scholen naast een boekenpakket ook advies krijgen over hoe ze een leesplek het best inrichten. Dat hebben minister Crevits en minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) bekend op de Dag van de Cultuureducatie in Gent.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN