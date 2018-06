50.000 euro aan materiaal gestolen uit hotel 08 juni 2018

Er zijn intussen meer details bekend over de omstandigheden waarin de Panamese delegatie bestolen werd in Oslo. Terwijl de Latijns-Amerikanen in het Ullevaal Stadion Noorwegen partij gaven, braken vijf kilometer verder in het Radisson Blu-hotel dieven binnen in de spelerskamers. Maar liefst drie verschillende kamers - waaronder die van doelman Jaime Penedo - werden in een mum van tijd geplunderd met behulp van vervalste magneetkaarten. Er verdween 50.000 euro aan materiaal. Een aanzienlijke buit. De Noorse politie onderzoekt de komende dagen alle videobeelden van het hotel in de hoop de daders alsnog te vatten. (MGA)