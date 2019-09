Exclusief voor abonnees 50.000 City-fans zwaaien Kompany uit 12 september 2019

00u00 0

De opkomst was groter dan verwacht. Omdat het Vincent Kompany is. Meer dan 50.000 Cityfans zwaaiden gisteren een clublegende uit. Het zegt veel over zijn status in Manchester: grootste Belg. Zelfs in zijn eigen testimonial was opportunisme hem niet vreemd. Bij gebrek aan fitte oud-spelers of ex-vedetten met goesting liet hij onder anderen Kenny Saief, Michel Vlap (bij de Premier League legends), Hotman El Kababri, Derrick Luckassen en Elias Cobbaut (bij de City legends) een tijdje opdraven. In de tribune keken fans mekaar vragend aan. Toen Cobbaut - het moment van zijn leven ongetwijfeld - Sergio Agüero kwam aflossen, weerklonk vanuit een vak - 'who the f*** is he?' De City legends, met Kompany en Pep Guardiola als trainers, speelden gelijk tegen de sterren van de Premier League (2-2).

