50.000 Belgen weten niet dat gluten hen ziek maken 14 mei 2018

Slechts één op de tien mensen die lijden aan glutenintolerantie (of coeliakie) is zich daarvan bewust. Gemiddeld duurt het 13 jaar vooraleer een patiënt de diagnose krijgt. Hierdoor lopen patiënten meer risico op complicaties als osteoporose, neurologische aandoeningen en in zeldzame gevallen dunnedarmkanker. Dat meldt de Vlaamse Coeliakievereniging naar aanleiding van de internationale week van coeliakie (14 tot 21 mei). Volgens de patiëntenorganisatie is de ziekte zwaar ondergediagnosticeerd in België. Eén op de honderd mensen lijdt eraan, wat betekent dat in België meer dan 50.000 mensen nog niet gediagnosticeerd zijn.

