5 vrouwen klagen België aan voor daden in Congo 25 juni 2020

Vijf vrouwen, geboren uit een blanke vader en een zwarte moeder onder koloniaal bestuur in Congo, hebben de Belgische staat voor de rechter gedaagd. Ze spannen een zaak aan die op 10 september wordt ingeleid bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Ze zeggen dat ze op de leeftijd tussen 2 tot 4 jaar oud ontvoerd werden, gedwongen in een katholieke missie werden geplaatst en in de steek gelaten werden toen de zusters ten tijde van de onafhankelijkheid evacueerden. De vijf vrouwen eisen elk 50.000 euro.