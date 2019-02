5 topcompetities geven samen 570 miljoen uit Wintermercato 15 februari 2019

00u00

De clubs van de vijf grootste Europese voetbalcompetities gaven samen 570 miljoen euro uit tijdens de wintertransferperiode. Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk en Italië waren goed voor 59% van de wereldwijde transfersommen in januari. Over heel de wereld werd 967 miljoen euro gespendeerd, 6,4% meer dan vorig jaar. Engeland gaf met 157,8 miljoen euro het meeste uit, maar wel 65% minder dan een jaar geleden. Italië volgt met 128 miljoen euro, daarna komen Duitsland (99,6 miljoen), Spanje (99,1 miljoen) en Frankrijk (84,5 miljoen). Buiten de grote vijf werd in Mexico (51,8 miljoen) het meest gespendeerd. Saoedi-Arabië (43,6 miljoen), Turkije (30,3 miljoen), Rusland (27,5 miljoen) en Argentinië (26,4 miljoen) maken de top tien compleet.

