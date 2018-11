5% starters is student 16 november 2018

Van de Belgen die dit jaar een eigen zaak hebben opgestart, is 4,9% nog student. Of 10,5% meer dan een jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener Acerta. De meeste studenten beginnen niet meteen bij aanvang van hun (hogere) studies aan een zelfstandige activiteit. Twee op de drie student-starters zijn 21 jaar of ouder. Domeinexperte Liesbet Desmedt is daarover niet verbaasd. "Voor bepaalde activiteiten hebben studenten nu eenmaal een opleiding nodig. En het is zeker niet onverstandig om eerst voor zichzelf uit te zoeken hoe ze als student succesvol kunnen zijn, voor ze datzelfde succes gaan nastreven als zelfstandige." (FrD)