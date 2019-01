5 seconden kleven, 6 maanden beschermd dankzij anticonceptiepleister 16 januari 2019

Een anticonceptiepleister die per cyclus op je huid moet blijven kleven, bestond al, maar wetenschappers ontwikkelden nu een nieuw soort patch: slechts enkele seconden kleven moet zes maanden bescherming garanderen. "Op de nieuwe pleister zitten micronaaldjes die afbreken zodra ze op de huid geplaatst worden en die zo het anticonceptivum afgeven in de bloedbaan", legt professor Mark Prausnitz van het Georgia Institute of Technology in Atlanta uit. "Vrouwen kunnen het in vijf seconden tijd zelf aanbrengen en zijn maanden beschermd. Ze hoeven niet meer te onthouden dat ze elke dag de pil moeten nemen."

