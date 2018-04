5 procent meer bellers voor hulplijn 1712 11 april 2018

De hulplijn 1712 is vorig jaar 4.812 keer gebeld door mensen met vragen over geweld. Dat is ongeveer 5 procent meer dan in 2016. Het aantal bezoeken op de website 1712.be steeg met 8,6 procent.

