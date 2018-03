5 praktische vragen bij 'cash for car' 23 maart 2018

00u00 0

Nu de Kamer de mobiliteitsvergoeding heeft goedgekeurd, is het alleen nog wachten op de publicatie in het Staatsblad - waarschijnlijk in april - voor bedrijven er in de praktijk mee aan de slag kunnen. Veerle Michiels, juridisch adviseur van SD Worx, vat samen wat cash for car precies inhoudt.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN