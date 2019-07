Exclusief voor abonnees 5 podiumplaatsen voor Lotto: geleden van 2006 15 juli 2019

Zaterdag etappewinst voor Thomas De Gendt. Zondag een tweede plaats voor Tiesj Benoot. In de eerste negen ritten stond Lotto-Soudal in totaal vijf keer op het podium. Caleb Ewan (één keer tweede en twee keer derde) eindigde drie keer in de top drie. Het is van 2006 geleden dat de ploeg van de Belgische staatsloterij nog dezelfde cijfers kon voorleggen. Toen stond Robbie McEwen in de eerste negen ritten drie keer op het hoogste schavot, twee keer werd hij tweede. (NVK)