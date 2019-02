5 nieuwe streekproducten erkend 20 februari 2019

Vlaamse streekhoning van BIJ De Honingmaker uit Gistel, Boerenpaté uit de Westhoek van De Beauvoorder uit Veurne, Oost-Vlaamse graanjenever van Stokerij-Eenvoud uit Zelzate, Oost-Vlaamse lekstok van Confiserie Thijs uit Sint-Niklaas en Trappistenkaas uit Westmalle van Kaasmakerij Abdij der Trappisten Westmalle krijgen het Vlaams erkenningslabel streekproduct.be. Dat meldt het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). "Het is een mengelmoes van tradities: zowel bedrijven met lange tradities dienden een dossier in als bedrijven die een oude traditie opnieuw oppikten. Ook de trappistenabdij van Westmalle diende een dossier in." Er staan nu 227 Vlaamse streekproducten op de lijst.