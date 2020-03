Exclusief voor abonnees 5 miljoen mondmaskers aangekomen 20 maart 2020

Gisteravond zijn 100.000 mondmaskers aangekomen in Luik, die meteen werden verdeeld. De lading was oorspronkelijk bedoeld voor Italië, maar dat land had intussen via een andere weg maskers gekregen. Afgelopen nacht zouden er daarenboven nog eens 5 miljoen mondmaskers aangekomen moeten zijn in ons land. Met enige vertraging is gisteren vanuit China dat vliegtuig vertrokken met de Belgische bestelling aan boord. Defensie en de brandweer zullen de maskers verdelen. "Samen zullen we ze in een gecontroleerde omgeving opnieuw verpakken", aldus Defensie. Morgen en overmorgen zouden nog eens 10 miljoen maskers moeten aankomen. (CMG)

