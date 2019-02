5 miljoen euro compensatie voor Softenon-baby's 16 februari 2019

00u00 0

Er komt een vergoedingsfonds voor de slachtoffers van Softenon, het middel tegen slapeloosheid en ochtendmisselijkheid dat bij zwangere vrouwen in de jaren 50 en 60 tot misvormde baby's leidde. Dat heeft de ministerraad gisteren beslist. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) kondigde eerder deze week al aan dat ze een vergoedingsmechanisme klaar heeft voor de vergoeding van de slachtoffers van thalidomide - beter bekend onder de merknaam Softenon. Concreet voorziet de minister 5 miljoen euro. De rechtstreekse slachtoffers krijgen daarvan een eenmalig bedrag van 125.000 euro. Nog levende ouders van gestorven slachtoffers krijgen 30.000 euro. Wie denkt recht te hebben op een vergoeding, krijgt twee jaar de tijd om een aanvraag in te dienen. Het geld dat daarna nog over is in het fonds, zal worden toegekend aan vzw's die de slachtoffers ondersteunen. Nu moet ook het parlement nog het licht op groen zetten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN