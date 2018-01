5 koppels en 1 nieuwe expert in 'Blind Getrouwd' 00u00 0

Liefst vijf koppels wagen zich dit jaar aan het 'Blind Getrouwd'-experiment, en ook bij de experts tellen we er één extra. Seksuoloog en antropoloog Wim Slabbinck (foto) ontmoet in zijn praktijk mensen die in de knoop liggen met hun seksualiteit. In het VTM-programma zal hij focussen op de relatiegeschiedenis van de deelnemers. Hij gaat na naar welke partners ze op zoek zijn, welke kwaliteiten ze belangrijk vinden en wat wel en niet werkte in het verleden. Slabbinck staat de vertrouwde specialisten Gert Martin Hald, Margo Van Landeghem, Alexander Witpas en Sybille Vanweehaeghe bij. Voor het derde seizoen van 'Blind Getrouwd' wilden liefst 3.600 kandidaten de sprong wagen. De experts kozen er tien uit, maar hun identiteit is nog geheim. De reeks gaat op maandag 29 januari van start met een extra lange aflevering, en dat vanaf 20.35 uur. (MC)

