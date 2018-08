5 kinderen zwaargewond bij brand nabij Parijs 20 augustus 2018

Bij een grote woningbrand in het Franse Aubervilliers, een gemeente ten noorden van Parijs, zijn gisteravond verschillende mensen zwaargewond geraakt, onder wie vijf kinderen. Tien agenten die ter plaatse kwamen, raakten lichtgewond. De brand was uitgebroken in een gebouw van twee verdiepingen. Een honderdtal brandweermensen hielp mee blussen. De oorzaak is nog niet bekend.

HLN