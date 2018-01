5 keer meer inschrijvingen voor Tournée Minérale 00u00 0

Februari wordt voor velen een droge maand: Tournée Minérale heeft nu al vijf keer meer inschrijvingen dan vorig jaar. Zo'n 40.000 mensen gaan de uitdaging aan om tijdelijk de alcohol af te zweren. Elke Belg drinkt jaarlijks gemiddeld 12,6 liter alcohol. In onze buurlanden is dat 'maar' 9 liter. En dus mag het wat minder, volgens velen. Meer nog dan vorig jaar. Toen stond de teller begin januari nog op 8.000 en namen in totaal 120.000 mensen deel. "De eerste 150.000 deelnemers krijgen een fles Spa cadeau", zegt Martine Ceuppens van Tournée Minérale. Onderzoek van de universiteit van Gent heeft trouwens uitgewezen dat heel wat mensen na de alcoholvrije maand vorig jaar hun alcoholgewoonten hebben veranderd: van gemiddeld tien glazen per week, gingen de deelnemers naar acht.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN