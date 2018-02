5 keepers in Brugs doel in één seizoen: ongezien 06 februari 2018

00u00 0

Doelmannen en Club Brugge, dat komt dit seizoen niet meer goed. Vermeer is donderdag tegen Standard al de vijfde (!) keeper waar Ivan Leko een beroep op doet. En met Jan Van Steenberghe werd afscheid genomen van een keeperstrainer. Horvath begon het seizoen als nummer één, maar moest vanaf speeldag 13 plaats ruimen voor Hubert. Alleen duurde diens optreden na een blunder welgeteld vier speeldagen. Enter Butelle. Toen die tijdens de winterstop vertrok, was het aan Gabulov. Met Vermeer die straks zijn opwachting maakt, heeft Club een primeur te pakken. Nooit eerder stelde blauw-zwart vijf doelmannen op in één seizoen. Vier keepers, dat gebeurde wel al. In het seizoen 1922-1923 met Jean De Piere, Camille Van Loocke, René Desmet en Marcel Cougnon en in 2011-2012 met Colin Coosemans, Sven Dhoest, Vladan Kujovic en Bojan Jorgacevic. (WDK/JSe)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN