5 jaar ongeslagen 10 juli 2018

Opvallend: sinds 2013 heeft Van Avermaet geen ploegentijdrit meer verloren. "Greg is onze 'lucky card'", zegt Marco Pinotti, ploegleider en de man die in deze discipline de lijnen uitzet bij BMC. "Als Greg erbij is, winnen we. Ook deze keer was hij een van de motoren van de ploeg. Stefan Küng is de grootste kracht, daarna kwamen Tejay van Garderen en Van Avermaet." De laatste ploegentijdrit die Van Avermaet niet won, is die in de Tirreno-Adriatico in 2013. Daarna won hij negen ploegentijdritten op rij. (BA)