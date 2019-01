5 jaar cel voor tienerpooier die vanuit ouderlijk huis opereerde 03 januari 2019

Een 'loverboy' heeft van de Antwerpse rechtbank 5 jaar effectieve celstraf gekregen omdat hij drie piepjonge meisjes in de prostitutie had gedwongen. Ilyasse C. (20) liet zijn slachtoffers van amper 14 en 15 jaar oud als escorte werken in de woning van zijn moeder in Willebroek. Telkens ging het om slachtoffers die thuis waren weggelopen of een instelling waren ontvlucht. C. verschafte de meisjes ook wiet, xtc en cocaïne. De twintiger is al vaste klant bij justitie. Zo was hij in 2016 ook betrokken bij de rellen in de Antwerpse wijk Luchtbal. Voor het oog van de camera's keilde hij toen een kassei door de ruit van een politiecombi. (BJS)