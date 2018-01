5 jaar cel voor Syriëstrijders die België bedreigen 00u00 0

Twee Vlamingen die zich aansloten bij IS zijn bij verstek veroordeeld tot 5 jaar cel omdat ze een aanslag in België beraamden. Abdellah Nouamane (22) uit Antwerpen en Abdelmalek Boutalliss (20) uit Kortrijk viseerden ziekenhuizen, scholen, bibliotheken en andere openbare plaatsen in WhatsApp-berichtjes die ze naar radicaliseringsexpert Montasser AlDe'emeh doorstuurden. Over het lot van de onverlaten is veel onduidelijkheid. Van de Kortijkzaan wordt aangenomen dat hij stierf bij een zelfmoordaanslag op een Amerikaans konvooi in Irak. De Antwerpenaar zou dan weer een ernstige buikwonde hebben opgelopen in een gevecht. Hoe dan ook: indien beiden terugkeren naar ons land, vliegen ze meteen de gevangenis in. (TVDZM)

