5 jaar cel voor Russisch spionnenkoppel 'Irene en Maurice' 27 april 2018

Twee Russische spionnen zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 5 jaar cel. De twee verbleven jarenlang in Brussel met de valse namen Maurice Engels en Irene Rousseau, onder het voorwendsel dat ze een doodgewoon Belgisch koppel waren. Ze leefden en werkten hier, trouwden en kregen twee kinderen, zonder dat ze op de radar van de veiligheidsdiensten opdoken. In werkelijkheid waren beiden agenten van de Russische geheime dienst. Rusland had jaren gewerkt om voor hen een geloofwaardige dekmantel te creëren. Hun opdracht was vermoedelijk spioneren in de EU. Hun vervalste identiteitsdocumenten kregen ze in Brussel. In september 2006 verdween het koppel spoorloos. Hoewel hun identiteit onbekend is, stonden ze terecht, maar ze werden bij verstek veroordeeld. Vermoedelijk vluchtten de twee naar Rusland. (WHW)

