5 jaar cel voor prostitutiebende 26 september 2019

De leider van een Roemeense prostitutiebende heeft vijf jaar cel gekregen. Minstens vijf vrouwen zaten in de klauwen van Marius N. (38) en werden in erbarmelijke omstandigheden tewerkgesteld, onder meer in Oostende. De prostituee die bij hem was toen hij in Antwerpen werd gevat, verklaarde dat ze geslagen werd en al haar inkomsten moest afgeven. Het gerecht kon minstens vijf Roemeense meisjes identificeren die vorig jaar slachtoffer werden van mensenhandel. Veertien bendeleden kregen tussen 6 en 30 maanden cel.