5 jaar cel voor 'brein' diamantroof

28 juni 2019

De Fransman Marc Bertoldi, volgens het parket het 'brein' achter de diamantroof op de luchthaven van Zaventem, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De rechtbank veroordeelde hem enkel als mededader, omdat hij actief was als heler voor de buit. Dat hij het grote meesterbrein achter de overval was, achtte de rechtbank niet bewezen.

