5 hectare heide afgebrand na schietoefeningen 09 februari 2018

Het natuurreservaat en militair domein Groot Schietveld, tussen Brecht en Wuustwezel, stond gistermiddag in lichterlaaie. Zes brandweerkorpsen kwamen ter plaatse, met liefst 20 brandweerwagens, 70 manschappen en een blushelikopter. Zij zorgden ervoor dat 'slechts' vijf hectare heidelandschap in as opging. "We hadden de situatie relatief snel onder controle en er was nooit gevaar voor mens of gebouw", klinkt het.

