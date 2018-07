5 grote uitdagingen 05 juli 2018

Vijfde eindzege in Tour

Chris Froome kan voor de vijfde keer in zijn carrière de Tour winnen (de vierde keer opeenvolgend), waarmee hij zijn voet zet naast Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain, na het schrappen van de zeven eindzeges van Lance Armstrong voorlopig de vier recordhouders. Hij was al de beste in 2013, 2015, 2016 en 2017. De 'reeks' werd in 2014 onderbroken na een dubbele valpartij en opgave in de uitgeregende vijfde etappe tussen Ieper en Arenberg.

