5 gram cannabis in ruil voor moord 19 december 2018

Een moord plegen in ruil voor 5 gram cannabis: die huiveringwekkende deal kreeg een 28-jarige man uit Diest aangeboden. Er werd hem een mes overhandigd, waarmee hij het slachtoffer uit Beringen (49) stevig aanpakte en vluchtte met zijn bromfiets en helm. Het slachtoffer overleefde. Voor de feiten riskeert de Diestenaar 26 maanden cel. De opdracht kwam van de ex van het slachtoffer, die naar eigen zeggen jarenlang mishandeld was. Zij riskeert 20 maanden cel. Vonnis op 15 januari. (BVDH)