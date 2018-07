5 goals in openingsmatch: 12 jaar geleden 28 juli 2018

Hopelijk de voorbode van een attractief seizoen. Standard - AA Gent leverde vijf goals op. Het was al twaalf jaar geleden dat de openingsmatch zoveel doelpunten telde. Ook toen stonden de Buffalo's in het verliezende kamp. Tegen Club ging het in 2006 met 5-0 onderuit. (VDVJ/JSe)