5 doden na katholiek protest in Congo 22 januari 2018

Bij pogingen van de Congolese ordediensten om actievoerders tegen president Joseph Kabila uiteen te drijven, zijn in de hoofdstad Kinshasa (foto) gisteren minstens vijf mensen om het leven gekomen. Dat melden de Verenigde Naties. Over het hele land zouden ook 33 personen gewond geraakt zijn en er werden 69 mensen opgepakt. Eén en ander gebeurde nadat een katholieke organisatie had opgeroepen om na de zondagsmis marsen te houden tegen Kabila, van wie de tweede en laatste ambtstermijn al eind 2016 afliep. De Congolese autoriteiten stonden de protestacties echter niet toe en lieten niet begaan.

