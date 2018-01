5 dagen na opening nieuwe klimzaal: klimster kritiek na val 00u00 0

Vijf dagen nadat ze de deuren opende, is er gisteren in de Leuvense klimzaal een klimster levensgevaarlijk ten val gekomen. De 44-jarige vrouw - naar verluidt een ervaren klimster - beklom een 15 meter hoge wand toen ze in de vooravond vanop grote hoogte ten val kwam. Ze werd in levensgevaar naar het nabijgelegen Gasthuisbergziekenhuis overgebracht. Volgens de uitbater van klimzaal 'De Stordeur' kan hen niks worden verweten. "Met de gloednieuwe, Europees gekeurde, klimmuur is zeker niks mis. Mogelijk maakte de vrouw een fout bij het vormen van de veiligheidsknoop in haar zekeringstouw."