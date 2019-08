Exclusief voor abonnees 5 clean sheets in 6 Europese matchen Houdt Club weer de nul? 28 augustus 2019

00u00 0

Club Brugge rekent opnieuw op Simon Deli, rots in de branding op het veld van Linz en samen met Mignolet de voorbije weken meer dan eens de redder bij blauw-zwart. "Zeggen dat ik de belangrijkste verdediger ben geworden, dat is iets te veel van het goede", aldus de Ivoriaan. "Iedereen heeft zijn aandeel in onze prestaties, ik probeer mijn best te doen." Deli kan morgen opnieuw een belangrijke rol spelen wanneer Club op zoek gaat naar de zesde clean sheet in zeven wedstrijden in de Champions League. Vorig seizoen hield Horvath de nul tegen Monaco (0-4), Dortmund (0-0) en Atlético (0-0), dit jaar hield Mignolet zijn netten schoon tegen Kiev (1-0) en in Linz (0-1). Een prestatie die enkel overtroffen wordt door Olympiakos, dat in zijn laatste zeven Europese matchen zes keer geen tegentreffer incasseerde. "De Champions League bereiken, is vanaf dag één het doel geweest. Het moeilijkste moet nu nog komen, maar iedereen weet wat ons te wachten staat. We zijn dan ook 200 procent klaar voor deze match, ook al hebben we dit weekend niet gespeeld. De technische staf heeft ons goed begeleid en klaargestoomd voor deze match." (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis