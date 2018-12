5 assistenten voor sleep van 23 meter Priyanka Chopra & Nick Jonas 06 december 2018

00u00 0

De Britse prins Harry mag in mei dan wel getrouwd zijn met Meghan, hét sprookjeshuwelijk van het jaar vond dit weekend plaats in India. Popster Nick Jonas (26) - bekend als één van de Jonas Brothers - gaf er zijn jawoord tijdens een drie dagen durend feest aan Bollywoodster Priyanka Chopra (36). Maar ondanks de prachtige locatie - een paleis in de Indiase stad Jodhpur - en de extravagante decoratie was het de bruidsjurk die met de meeste aandacht ging lopen. En dan vooral de bruidssluier van 23 meter, waarvoor het koppel een team van vijf assistenten had ingehuurd om het 'kleinood' te dragen. Tijdens een traditionele hindoetrouwceremonie droeg Chopra een jurk van Ralph Lauren waarin meer dan 2 miljoen parels genaaid werden. Er was meer dan 1.800 uur aan gewerkt. Voor het avondfeest koos het koppel voor traditionele Indiase klederdracht. "Ik heb de hele tijd gehuild", vertelde de bruid aan het Amerikaanse blad 'People'. "Maar toen ik Nick zag bij het altaar, kwam ik helemaal tot rust." Chopra is bij een westers publiek bekend van de reeks 'Quantico'. Het koppel is een kleine twee jaar samen. Naar verluidt kostte hun extravagante trouwfeest hen minstens 500.000 dollar, omgerekend zo'n 440.800 euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN