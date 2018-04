5 & 8 23 april 2018

00u00 0

Het spektakelstuk in Jan Breydel zorgde voor twee recordevenaringen in play-off 1. Met vijf goals in de eerste helft deden Club en Standard even goed als Charleroi en KV Kortrijk op 17 mei 2015 die net als gisteren ook bij 3-2 gisteren rusten. De match eindigde op 5-2. Club en Standard overtroffen die zeven goals met hun 4-4. Acht goals: dat gebeurde in play-off 1 alleen op 8 mei 2010, toen AA Gent met 6-2 komaf maakte met Club Brugge. (JSE)