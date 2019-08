Exclusief voor abonnees 5.850 illegale wapens in beslag genomen 03 augustus 2019

De federale politie heeft vorig jaar 5.850 illegale vuurwapens in beslag genomen, een stijging met 60% tegenover 2017. Daarbij zaten zeker 90 machinegeweren. Vooral het drugmilieu bewapent zich meer dan ooit, aldus de politie, al blijken ook andere criminele takken niet vies van zwaar geschut: speurders vonden inbrekers met een kalasjnikov in hun wagen en gewapende oplichters. Agenten moeten nu bij elke huiszoeking voorbereid zijn op gewapende tegenstanders, wat tien jaar geleden veel minder het geval was. Tegelijk merkt de politie op dat wapenhandelaars meer op hun hoede zijn, omdat ze terechtkwamen in terrorismezaken.

