5.780 euro voor gevangene na 'onmenselijke behandeling' 29 mei 2019

België moet een gedetineerde 5.780 euro betalen omdat hij onmenselijk en vernederend is behandeld. Dat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Gedetineerde John Clasens spande in 2016, na de cipiersstaking in Ittre, een zaak aan tegen de staat wegens de slechte leefomstandigheden. Zo zat hij 24 uur per dag in zijn cel en mocht hij elke drie dagen maximaal één uur naar buiten. Douchen kon maar een of twee keer per week. Onmenselijk, oordeelt nu ook het Europees Hof. (SRB)