5.500 plaatsen vrij in asielopvang

12 maart 2018

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil bij de begrotingscontrole die eind volgende week van start gaat extra geld voor de opvang van asielzoekers. Uit een document waarover 'De Tijd' bericht, blijkt dat hij 100 miljoen euro extra vraagt. Maar zijn coalitiepartners zijn kritisch. Want hij zou talmen met de afbouw van opvangplaatsen voor asielzoekers. Vandaag zijn er 22.840 plaatsen in opvangcentra, maar worden er slechts 17.334 benut. Er staan dus 5.500 plaatsen open, een bezettingsgraad van amper 76%. Het dossier rond de afbouw van de opvangplaatsen heeft Francken al een tijdje klaar, maar het zit muurvast in de regering. Er zijn ideologische meningsverschillen over welke opvangplaatsen - collectieve of individuele - moeten worden afgebouwd. (IVDE)

