5,5% vluchtelingen overleeft oversteek Middellandse Zee niet 04 september 2018

00u00 0

De Middellandse Zee oversteken was nooit zo dodelijk. Voor elke 18 vluchtelingen die tussen januari en juli van dit jaar overstaken, werd één persoon vermist of overleden verklaard. Dit is een groot contrast met de cijfers uit dezelfde periode in 2017. Toen was deze verhouding nog één dode voor elke 42 mensen die de Middellandse Zee overstaken. In 2018 zijn al meer dan 1.600 mensen gestorven of vermist geraakt terwijl ze Europa probeerden te bereiken. Dat blijkt uit het rapport 'Desperate Journeys' van de VN-vluchtelingenorganisatie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN