5,5 miljoen euro van rekeningen gestolen 05 december 2018

Nog nooit plunderden oplichters zoveel bankrekeningen van Belgen. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg het aantal gevallen van fraude met bankieren tot 3.350. In heel 2017 waren dat er 145 minder. Het buitgemaakte bedrag stijgt nog sneller: van 2,5 miljoen in 2017 naar 5,5 miljoen in de eerste drie kwartalen van dit jaar. De banken konden nog eens 10 miljoen euro aan frauduleuze transacties tegenhouden. Bankenfederatie Febelfin waarschuwt: "Je kan fraudemails nog nauwelijks onderscheiden van échte e-mails van je bank. Ze hacken zelfs mails van vrienden om met smoesjes je nummer te krijgen." (SRB)