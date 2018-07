5.000 jaar lepeltje-lepeltje 30 juli 2018

In Kazachstan is het graf ontdekt van een man en een vrouw die 5.000 jaar geleden samen zijn begraven, in lepeltjeshouding. Links en rechts van het graf werden ook de skeletten van twee paarden gevonden - alsof zij de wagen trekken die het koppel naar de eeuwige jachtvelden voert. De paarden werden haast zeker speciaal voor de begrafenis gedood. Historici sluiten niet uit dat ook één van de partners van het 'Romeo en Julia-koppel', zoals ze nu al worden genoemd, werd gedood of zelfmoord pleegde om samen begraven te kunnen worden. De man had pijlen en een dolk bij, de vrouw droeg sieraden. In de regio werden nog graven gevonden waarin koppels tegelijk ter aarde werden besteld.

