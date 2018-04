4 23 april 2018

00u00 0

Voor het vierde jaar op rij is er geen spoor van een Belg te vinden in de top 10 van Luik-Bastenaken-Luik. Jelle Vanendert was de beste landgenoot op de elfde plaats. In 2014 was Philippe Gilbert met een achtste plaats de laatste Belg in de top 10. In de laatste drie edities waren Jelle Vanendert (22ste in 2015), Dylan Teuns (11de in 2016) en Greg Van Avermaet (11de in 2017) de best geplaatste Belgen. Het kan trouwens nog erger: van 2003 tot 2008 stond er zes keer op rij geen Belg in de top 10.